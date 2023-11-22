«الخارجية»: مشروع قرار مصري يطالب بآلية لإدخال المساعدات لغزة دون تعنت إسرائيل

أكد السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، وجود مشروع قرار أعدته مصر، جرت صياغته بالفعل، يطالب بوجود آلية لإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، دون تعنت من الجانب الإسرائيلي، ويدعو الدول إلى تحمل مسؤوليتها أيضا.

بعض الدول لم توافق على وقف كامل لإطلاق النار

أضاف «أبوزيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك دولا لم توافق على وقف كامل لإطلاق النار، ومن ثم، فإنها ملزمة بتحمل مسؤوليتها، لافتًا إلى أن الدول التى لا توافق على وضع آلية لدخول المساعدات عليها أيضا أن تتحمل مسؤوليتها؛ مشددًا على أن ذلك هو هدف التحرك العربي الإسلامي الحالي.

المشروع سيناقش الصعوبات والعراقيل التي تضعها دولة الاحتلال أمام المساعدات

ولفت إلى أن مصر صاغت مشروع القرار لتقديمه باسم المجموعة العربية والإسلامية، لمجلس الأمن، وجار مشاورات غير رسمية في نيويورك؛ من أجل معالجة ملف المساعدات الإنسانية، والصعوبات والمعوقات التي تضعها دولة الاحتلال أمام دخول المساعدات الإنسانية، كما واستدامةً والقدرة على الوصول للوقت المطلوب للمستحقين داخل قطاع غزة.

ونبه إلى خطورة القصور الواضح لمجلس الأمن في التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة، مطالبا الدول الكبرى بأن تتحمل مسؤوليتها في ضوء هذا التقصير في التعامل مع تلك الأزمة الإنسانية الطاحنة التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع.