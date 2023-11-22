«الهباش»: إسرائيل تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ونرحب بجهود حقن الدماء

كشف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، تفاصيل اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بوساطة مصرية قطرية.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، في مداخلة عبر «سكايب» من رام الله مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، ضرورة عدم الاطمئنان لتعهدات قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً: «اعتدنا طوال مسيرة الصراع مع الاحتلال إنه يجب الحذر منهم، كما ذكر القرآن الكريم».

ولفت الدكتور محمود الهباش إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة ربما يتفاقم الفترة المقبلة، مضيفاً أن القيادة الفلسطينية طالبت بوقف كامل للعدوان الإسرائيلي على غزة.

إسرائيل تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن إسرائيل تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، موضحا أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تحدث عن مخططه لاحتلال غزة وفصل القطاع عن الضفة الغربية، وذلك بعدما حاول فصل القطاع عن الضفة والقدس بتعزيز الانقسام.

خطورة مخطط التهجير

وواصل بقوله: «نخشى أن مخطط التهجير الذي تحدث عنه نتنياهو لم يغادر عقله بعد، بل أنه يريد تصفية القضية الفلسطينية، وإلقاء الأزمة على مصر والأردن»، مؤكداً أن «الشعب الفلسطيني باق على أرضه والاحتلال الإسرائيلي راحل».

وأردف أن السلطة الفلسطينية ترحب بأي جهد أو خطوة تهدف لحقن الدم الفلسطيني، معرباً عن أمله في مواصلة الجهود المصرية القطرية لوقف دائم لإطلاق النار.