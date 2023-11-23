«الصحة الفلسطينية»: مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة

كشف الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن أنّ جميع مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة، عدا مستشفى كمال عدوان الذي يعمل بشكل محدود جدا، لافتا إلى أنّ قوات الاحتلال تستهدفها ليكون بذلك جميع مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة تماما.

وأضاف القدرة، في مداخلة هاتفية عبر شاشة إكسترا نيوز، أنّ قوات الاحتلال ارتكبت أمس مجزرة داخل مستشفى كمال عدوان راح ضحيتها عدد من الطواقم الطبية، قبل أن يستهدفها الآن في القصف، مشيرا إلى أنّ خروج كل المستشفيات عن الخدمة هي جزء من الخدمة الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

تعطيل العمل بالمستشفيات شمال غزة سيجبر السكان على النزوح للجنوب

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ تعطيل العمل بالمستشفيات شمال غزة والحصار الكامل المفروض على بعض منها مثل مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي والمعمداني وغيرها سيجبر السكان على النزوح للجنوب، لافتا إلى أنّ قوات الاحتلال تستهدف المنظومة الصحية بصورة علنية.

المنظومة الصحية بجنوب غزة منهارة وليست أفضل حالا من الشمال

وتابع أنّ المنظومة الصحية بجنوب غزة ليست أفضل حالا من الشمال لكنها لا تزال تفتح أبوابها للجرحى دون أن تقدم لهم الخدمة المنقذة لحياتهم كونها منهارة تماما وخالية من الخدمات التي قد تداوي آلاف الجرحى من الجرائم الإسرائيلية.