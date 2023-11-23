«مستقبل وطن» ينظم مسيرات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية

انطلقت منذ قليل، مسيرات حاشدة من محافظة الإسكندرية، تحت رعاية أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية والمهندس البديوي السيد محمد علي الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، لمحافظة القاهرة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لولاية رئاسية جديدة.

وقال الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، في بيان اليوم، إنّ أهالي الإسكندرية حرصوا على الاحتشاد أمام السيارات منذ الصباح الباكر للتوجه لمحافظة القاهرة والمشاركة في الموتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتأكيد استكمال مسيرة العطاء والتقدم والتنمية، وتحقيق طموحات الشعب المصري خلال المرحلة المقبلة.

هتافات داعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأشار إلى أنّ المشاركين رددوا عددًا من الهتافات وهي: «تحيا مصر.. معاك يا قائد.. كمل مشوارك»، بينما رفع الحاضرون، الإعلام المصرية، وسط حالة من البهجة والسعادة .