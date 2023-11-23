باحث سياسي: اتصال بايدن بالرئيس السيسي يعكس تقدير الإدارة الأمريكية لدور مصر

قال بشير عبد الفتاح كاتب وباحث سياسي، إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس تقديرا لافتا من الإدارة الأمريكية للدور المصري الذي بذل من أجل التوصل للهدنة في غزة، لا سيما وأن العدوان الخامس على قطاع غزة قد بلغ يومه الـ47، لم يتم فيها اختراق هذا العدوان بأي طريقة.

إخفاق الولايات المتحدة ونجاح مصر وقطر

وأضاف عبد الفتاح في حوار عبر تطبيق زووم على قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه قد عجز عن الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لوقف إطلاق النار أو حتى للتوصل إلى هدنة، لافتا إلى أن كل حديث للرئيس الأمريكي عن هدنة أو وقف إطلاق نار وشيك كان يعقبه تصريحا من نتنياهو بأنه ماضٍ بالعملية العسكرية.

أهمية توقيت الهدنة

وأكد الكاتب والباحث السياسي على أهمية الدور المصري والقطري في الوصول إلى الهدنة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان غزة والتردد الإسرائيلي الذي يشهد انقساما على المستويين العسكري والسياسي داخل إسرائيل.