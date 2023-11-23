وزير الري السابق يكشف موقفا إنسانيا للرئيس السيسي: اتصل بي بعد إصابتي بكورونا

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، إنه عانى من بعض الضيق بسبب بعض الملفات، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان حريصًا على أن يعطيه ثقة قبل مفاوضات السد الإثيوبي وكان داعمًا له أثناء تواجده في واشنطن ويتصل به يوميًا وكان لديهم أمل أن يصلوا لحل.

وأضاف عبدالعاطي، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي في أحد المؤتمرات فاجأه بالحديث عنه وقال إنه متعب في موضوع المياه ولكنه يفاصل وأن كل ما يطلبه يوفره له لأنه رجل أمين، مؤكدًا أنها كانت مفاجأة وشهادة من الرئيس.

موقف إنساني للرئيس السيسي معه

وأكد أن الجانب الإنساني جزء من رفع المعنويات، ووقت إصابته بكورونا هو وأسرته ونقل زوجته للعناية المركزة فوجئ باتصال الرئيس السيسي وكان يتابع معه وينصحه بعدم الإهمال والذهاب للمستشفى، مشيرًا إلى أنه توجد أشياء إنسانية يشعر بها الإنسان ويحملها في قلبه.

وأكد أنه خلال فترة تواجده بالوزارة، اعتبر نفسه في فترة تجنيد ثانية، وكان يعمل من هذا المنطلق والتاريخ يحكم والناس تشعر وأنه رأي ذلك بعد التجربة وأنه راضٍ عما قدمه لبلده مع الجنود المجهولين بوزارة الري من عمال ومهندسين.

رسالة إلى الرئيس السيسي

ووجه رسالة للرئيس السيسي في نهاية الحوار مؤكدًا أنه تعلم الدعم الذي يأخذه الوزراء منه، وأن أحد الوزراء قال عنه «الوزير ده حظه حلو لأن كل ما يطلبه يأتي»، مؤكدًا أن حظه كان جيدًا برئيس يسمع جيدًا ويساعد ويتابع، وكل هذا يعتز به.