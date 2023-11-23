وزيرا التموين والتنمية المحلية يتابعان تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع

عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

خفض أسعار السلع الغذائية

وشهد الاجتماع متابعة وزيري التموين والتنمية المحلية لجهود المحافظين في تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة، كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي تتخذ في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقي الجهات المعنية الأخرى.

غرفة عمليات مركزية

وأكد وزير التموين متابعة الوزارة اليومية عبر قطاعاتها المختلفة لموقف السلع التموينية والغذائية والدقيق في مختلف المحافظات، منوهًا بوجود غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموينية للمتابعة على مدار اليوم والتواصل مع الوزارة في هذا الشأن.

وأوضح وزير التموين أنّ الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على تأمين احتياجات المواطنين، وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي للمواطن المصري، وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية في العالم، ووجود رصيد مطمئن منها.