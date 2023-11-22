موقع أمريكي: نتنياهو يعاني مشكلة خطيرة في القلب وهذه تفاصيل حالته الصحية

حالة من التكتم الشديد تحيط بالحالة الصحية لرئيس وزارء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتتياهو، في ظل هجوم مستمر عليه سواء بسبب عدم مقدرته على مهام منصبه، أو لما تعرضت له دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي، وأرجعته بعض الأصوات المعارضة في إسرائيل لعدم استطاعة نتنياهو متابعة مهام منصبه.

تفاصيل حالة نتنياهو

تعود المشكلات الصحية لدى نتنياهو إلى 15 من شهر يوليو الماضي، وبعد قضاء عطلة على متن قارب في بحيرة طبريا مع عائلته، دخل نتنياهو إلى مستشفى «شيبا» بعد أن تعرض لإغماء، ووقتها زعم الاطباء إصابته بالجفاف، لكن بعد أسبوع واحد تكشف كل شيء.

وللتغطية على الصدمة التي طالت المجتمع الإسرائيلي أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، أن نتنياهو بخير، وقال الدكتور أميت سيغيف مدير وحدة أمراض القلب في المستشفي، إن نتنياهو جرى تزويده بجهاز مراقبة لنبضات القلب كإجراء روتيني بحت وليس لقصور في صحته.

وبعدها ساءت صحة نتنياهو وذهب إلى مستشفى «شيبا» واضطر الأطباء لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب للتحكم في نبضات قلبه، ليكشف بعدها أنه يعاني منذ سنوات من اضطراب في ضربات القلب، وفقا لموقع «pbc» الأمريكي.

نتنياهو خضع لعملية إزالة ورم من الأمعاء

وقال الدكتور إيال نوف، في بيان بالفيديو، إن جهاز مراقبة القلب أطلق إنذارا وإشارات كهربائية وعانى من بطء ضربات القلب ثم الإغماء. على الرغم من أن جهاز تنظيم ضربات القلب يتحكم في الاضطراب، لكن الحالات غير المعالجة يمكن أن تؤدي إلى السكتة القلبية وهو ما تطلب إجراء الجراحة.

ويتطلب بروتوكول الحكومة الإسرائيلية من رؤساء الوزراء إصدار تقارير طبية سنوية، إلا أن نتنياهو لم ينشر أي تقرير منذ عام 2016.

وأعلن هذا التقرير أن اختباراته المعملية «طبيعية تماما»، وأن حالته الصحية العامة ممتازة، ولم يذكر سوى أنه جرت إزالة ورم أمعاء.

وفي عام 2018، دخل نتنياهو إلى المستشفى لفترة وجيزة بعد إصابته بالحمى.