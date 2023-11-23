لطلاب الدمج والعائدين من الخارج.. ضوابط التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

وجهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة للطلاب العائدين من الخارج بشأن استمارة الشهادة الإعدادية وموعد التقدم للامتحان للعام الدراسي الحالي، مشددة على ضرورة إحضار صورة طبق الأصل من خطاب الإلحاق من المديرية، وصورة طبق الأصل من آخر شهادة عائد بها من الخارج، وكشف بأسماء العائدين من الخارج.

استمارة الشهادة الإعدادية للدمج

وأوضحت المديريات التعليمية إجراءات تقديم استمارة الشهادة الإعدادية بالنسبة لطلاب الدمج، مشيرة إلى أنه يجرى إحضار 3 صور طبق الأصل من قرار الدمج، ويحرر كشف بطلاب الدمج معتمد ومختوم، ويسلم مع استمارات التقدم للجنة القيد، مع إحضار صورة طبق الأصل من قرار الدمج.

وأضافت المديريات أنه في حالة عدم وجود طلاب دمج يجرى كتابة إقرار بعدم وجود طلاب دمج تعليمات خاصة بالإدارة المدرسية لتحرير استمارة امتحانات الإعدادية، واختيار مجموعة متميزة من العاملين بالمدرسة مشرفين مراجعين للإشراف على تحرير الطلاب لاستمارات التقدم ومراجعتها بكل دقة، ومطابقتها حسب الاسم والرقم القومي بشهادات ميلاد الطلاب والاستمارة الالكترونية، وكتابة اللجنة المشكلة في كشوف، والتوقيع عليها من المشرفين والمراجعين بالاسم الثلاثي.