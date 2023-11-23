كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2024.. «بنظام الكتاب المفتوح»

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة 2023، بفتح باب التقديم للترشح لرؤساء اللجان والمراقبين للامتحانات، عبر الموقع الرسمي للوزارة، التي من المقرر أنّ تنطلق منتصف يونيو المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وتنشر «الوطن» خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لامتحانات الثانوية العامة 2024:

- امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون ورقيًة.

- تُعقد امتحانات الثانوية العامة بالمدارس، في لجان مؤمنة بتقنية الفار، إذ ستُراقب اللجان بالكاميرات.

- تُعقد الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح، إذ سيسلم الطلاب كتيبات المفاهيم قبل بدء الامتحان.

- تطبيق نظام البابل شيت، إذ سيتسلم الطلاب كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة تتضمن 85% اختياري و15% مقالي.

- أسئلة امتحانات الثانوية تقيس نواتج التعلم والفهم والتطبيق والتحليل، وتراعي المستويات العقلية والمعرفية.

- توضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة.

- مواصفات الورقة الامتحانية «30% من المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30%، و40% للمستويات المتوسطة، و30% أسئلة للمستويات العليا».

- لا تغيير في مواصفات الورقة الامتحانية للامتحانات عن العام الماضي.

- توزيع درجات المواد الدراسية للثانوية العامة كما هو ولا تغيير.