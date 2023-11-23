أضرار الزراعة المبكرة للقمح.. كيف تسبب الخريف الدافئ في تضرر المحاصيل؟

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ القمح المزروع مبكرا هذا العام سيتعرض لعدد كبير من الأضرار بسبب الخريف الدافئ، وتأخر البرودة المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، لافتا إلى إطلاق تحذيرات مبكرة بعدم الزراعة قبل 10 نوفمبر وعدم تأخيرها حتى 5 ديسمبر المقبل.

ماذا تفعل الحرارة في القمح مبكر الزراعة؟

وأوضح أنّ الزراعة المبكرة للقمح تجعله يأخذ احتياجات حرارية مبكرة تتعدى المراحل الفينولوجية في مرحلة الطرد والإخصاب أو العقد، وفي توقيتات حرجة سواء من عمر النبات أو من خلال التقلبات المناخية الحادة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنّه من بين التأثيرات غير المباشرة ظهور الأجيال الأولى مبكرا من المن والتربس في الدورة الأولى وبعض أمراض القمح مثل التفحم السائب وتبقعات وتلطخات الأوراق الفطرية وأحيانا مرض البياض الدقيقي أو الصدأ لو كان الجو بارد أو رطبا.

النبات المنزرع مبكرا يتعرض للنضج المبكر جدا

وتابع أنّ من بين الأضرار أيضا الطرد المبكر للسنابل وقبل تكون عدد كبير من الأشطاء للنبات وقلة التفريع وعدد السنابل، وبالتالي انخفاض المحصول، وصغر حجم السنابل وقلة عدد الحبوب بالسنبلة والتبكير الشديد في طرد السنابل حيث عدم ملائمة الظروف الجوية للإخصاب وبالتالي قلة الحبوب المتكونة وانخفاض المحصول، لافتا إلى أنّ النبات المنزرع مبكرا يتعرض للنضج المبكر جدا وتتغذى عليه الطيور.

كيفية علاج أضرار الزراعة المبكرة للقمح؟

وأكد أنّه لعلاج ذلك يجب تكثيف المعاملة بـ«عالي الفسفور» إما في صورة ماب (2-3 ك) أو حامض فسفوريك (8-10 ك) من عمر 10 إلى 60 يوما، والرش بنترات الماغنسيوم بمعدل 750 جم على 300 لتر ماء للفدان لـ3 رشات متتالية من عمر 35-75 يوما، كما يجب إضافة البوتاسيوم في صورة بوتاسيوم فوسفيت فقط من عمر 85 - 105 أيام، وتأجيل المعاملة بالزنك أو الكالسيوم حتى منتصف ديسمبر المقبل، والتعامل مع الطيور التي تتغذى على المحصول.