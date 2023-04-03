توصيات زراعية مهمة للتعامل مع فترة التقلبات المناخية

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، عن ملامح طقس الاثنين وأهم التوصيات الزراعية الواجب اتباعها خلال فترة تذبذب درجات الحرارة بين الانخفاض الشديد والارتفاع، والتي عادة ما تحدث خلال فصل الربيع من كل عام.

أوضح فهيم أنّ اليوم الاثنين يشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5 إلى 8 درجات مئوية، ليستقر الطقس ويكون ربيعي طبيعي حار إلى مائل للحرارة نهارا بارد إلى مائل للبرودة ليلا على الأنحاء كافة.

وأضاف أنّ اليوم يسود رياح نشطة في صورة هبات عاصفة على مناطق أقصى شمال غرب البلاد «السلوم وسيوة وغرب مطروح».

أهم التوصيات والاحتياطات والتنبيهات الزراعية اليوم

أما أهم التوصيات والاحتياطات والتنبيهات الزراعية، فأوضح أنّ القمح المتأخر المنزرع في ديسمبر فيلزم له إجراء الري واختيار توقيتات هدوء الرياح مع إضافة البوتاسيوم (هام) في آخر ريتين.

وتابع أنّه يمكن البدء في زراعة عروة المحاصيل الصيفية البدرية كالذرة وفول الصويا وعباد الشمس والسمسم والفول السوداني والقطن، وكذلك الشتل الربيعي للخضر الصيفية وأشجار الفاكهة.

إجراء كل العمليات المؤجلة للفاكهة مع الري باعتدال

وأشار إلى إمكانية إجراء كل العمليات المؤجلة للفاكهة مع الري باعتدال والتسميد بعالي الفسفور والرش باساسي الكالسيوم بورون، مع البدء في معالجة تأثير الفترات الباردة على محاصيل الخضر للانفاق والمكشوف باتباع خطوات علاج التنفيل «التزهير المبكر».

ولفت إلى إمكانية تكثيف إضافة البوتاسيوم لمحاصيل الحبوب العطرية رشا، مثل الكمون واليانسون والشمر والكراوية والكسبرة والمحاصيل الأرضية تسميدا كالبطاطس والبنجر والبصل والثوم.