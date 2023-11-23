وزير الري يلتقي نظيره الكويتي لبحث التعاون في معالجة مياه الصرف الصحي

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور جاسم الاستاد، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، لبحث مجالات التعاون بين البلدين في مجال معالجة مياه الصرف على غرار محطة الجبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي في مصر، وتنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول، والاستفادة من الخبرة المصرية المتميزة في هذا المجال، وإجراء الدراسات الهيدرولوجية لأودية ومخرات السيول بما يمكن من الاستفادة من مياه السيول والحماية من أخطارها.

بحث التعاون في مجال معالجة المياه

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العربي الخامس للمياه والمنعقد في السعودية، وجرى مناقشة إمكانية صياغة مذكره تفاهم مشتركة بين مصر والكويت في مجال إدارة الموارد المائية، تتضمن كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الدكتور سويلم مسارات مبادرة AWARe، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27، إذ تغطي مساراتها الستة موضوعات مختلفة تتعلق بالمياه والمناخ.

وأشار إلى تميز المبادرة بطبيعة فريدة تعتمد في المقام الأول على تلبية احتياجات وتحديات الدول النامية، وضع نهج فعال للاستجابة لتلك الاحتياجات.

وتوجه «سويلم» بالدعوة لدولة الكويت للانضمام للمبادرة، والمشاركة في اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة، والمزمع عقده يوم 10 ديسمبر بجناح المياه خلال مؤتمر COP28.