احتفال شعبي في أوغندا بافتتاح سد حصاد مياه الأمطار.. نفذته مصر

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بسام مانجوشو شيبتوريس وزير المياه والبيئة الأوغندي، وآتيم بياتريك وزيرة الدولة للبيئة الأوغندية، بحضور السفير أشرف سويلم سفير مصر في أوغندا والمستشار محمد نزيه مستشار السفارة المصرية بأوغندا والوفد المرافق للوزير وبعثة الري المصري بأوغندا ومسؤولي وزارة المياه والبيئة الأوغندية.

تعاون بين مصر وأوغندا

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وموقف المشروعات الجارية خاصة مشروع سدود حصاد مياه الأمطار والذي يتم تمويله من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكداً على أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ومن جانبه رحب مانجوشو بالدكتور عبد العاطى معرباً عن سعادته بلقاء الوزير، ومشيراً لحفاوة الاستقبال التي شهدها عند زيارته لمصر في شهر أكتوبر الماضي للمشاركة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

احتفال شعبي في افتتاح سد حصاد مياه الأمطار

وشهد الدكتور عبد العاطي ومانجوشو الاحتفال الشعبي الذى أُقيم بمناسبة افتتاح سد حصاد مياه الأمطار بمقاطعة لياتوندي الأوغندية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الأوغنديين، وسط أجواء احتفالية من المواطنين الأوغنديين تُعبر عن شكرهم لمصر على تنفيذ هذا السد الذي يُسهم في توفير مياه الشرب النقية للأهالي، والمياه العذبة لاستخدامات الرعي في ظل وجود 280 ألف رأس ماشية يتم رعيها في مقاطعة لياتوندي.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والري قامت سابقاً بإنشاء عدد (7) سدود لحصاد مياه الأمطار بدولة أوغندا فى مقاطعات (كيبوجا - واكسيو – سيرونوكو - أدجومانى) لتوفير مياه الشرب للمواطنين والمياه اللازمة للرعي، وحفر عدد (75) بئرا جوفيا في أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية.