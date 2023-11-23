«المؤتمر»: الشعب المصري يقف خلف السيسي في دعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن مؤتمر تحيا مصر فلسطين الذي يعقد في استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري من مختلف أطياف الشعب المصري، يهدف إلى تأكيد استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية.

دعم القضية الفلسطينية

وأوضح في تصريحات صحفية، أن الشعب المصري بجميع فئاته وأطيافه المختلفة يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري، ويرفض مخطط تهجير الفلسطينيين لعدم تصفية القضية الفلسطينية.

ضرورة تأمين وصول المساعدات إلى غزة

وأكد ضرورة التصدي لما تقترفه إسرائيل من إبادة جماعية بحق المدنيين العزل، والعمل على تأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، موضحا أن الشعب المصري بأكمله يثق في تحركات الرئيس السيسي في الحفاظ على أراضى الوطن والوقوف بكل جسارة ووضوح إلى جوار القضية الفلسطينية العادلة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يحمل القضية الفلسطينية على عاتقه، ويسعى إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.