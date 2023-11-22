«الإصلاح والنهضة»: الشعب يدعم موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

قال هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ الشعب المصري يدعم موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جلسة البرلمان بالأمس شهدت مكاشفة تاريخية وتمنح رسائل عديدة في الداخل والخارج ورسالة للأجيال والوعي المصري عموما.

تماسك الجبهة الداخلية

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية دانا مدحت: «وصلنا لمرحلة من التماسك في الجبهة الداخلية المصرية الذي يجعلنا نقول إننا وطن واحد وهدف واحد كأن هناك بنيان مرصوص بين القيادة السياسية ومؤسسات الدولة والبرلمان المصري والأحزاب السياسية، وكل جموع الشعب المصري تدعم القيادة السياسية حول أهداف مصرية محددة بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة».

التأكيد على الثوابت المصرية

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة: «تم التأكيد بالأمس في جلسة البرلمان الثوابت المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى مثل لا لتهجير الفلسطينيين قسريا والأمن القومي المصري خط أحمر حقيقي حيث إن مصر مستعدة للدفاع عن كل ذرة رمل موجودة فيها ولا للسماح لتصفية القضية الفلسطينية وتجويع الشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة».