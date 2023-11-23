عدد ساعات العمل في منافذ بيع السلع المخفضة بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن»، أماكن منافذ بيع السلع الغذائية، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي جرى طرحها من قبل مجلس الوزراء، بهدف التخفيف عن أعباء المواطنين بتخفيضات على مختلف السلع المطلوبة.

أماكن المنافذ بالدقهلية

وأشار «دايرة» إلى أنه جرى تحديد عدد من المنافذ من أجل تفعيل العمل بها لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأقل الأسعار، بتخفيضات تصل إلى 15% و25% و30% على بعض السلع الغذائية، وتوجد المنافذ في مختلف الإدارات التابعة للمديرية في نحو 20 إدارة، وجاءت أعداد المنافذ المتاح بها تقديم السلع ضمن المبادرة، كالآتي:

- 47 منفذ الأهالي لبيع الخضروات والفواكه

- 11 منفذ أمان

- 14 سيارة متنقلة من الشباب الخريجين

مواعيد العمل في منافذ السلع الغذائية المخفضة بالدقهلية

وأشار إلى أنه يوجد مواعيد عمل ثابتة في تلك المنافذ في محافظة الدقهلية من أجل إتاحتها امام المواطنين في معظم الوقت، إذ يبدأ العمل بها من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساء كل يوم.

وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أضافت اليوم، 802 منفذ جديد ليصبح إجمالي المنافذ المشاركة في مبادرة خفض الأسعار بالمحافظات 7100 منفذ.