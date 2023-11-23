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«إرادة جيل»: جهود مصر في التوصل لهدنة على غزة تؤكد قوتها إقليميا ودوليا

كتب:

عمرو صالح
12:18 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل

اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل

أشاد اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل،  بالجهود المصرية التي بذلتها القيادة السياسية لوقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن ذلك يؤكد قوة مصر إقليميا ودوليا بنجاح القيادة السياسية في تعزيز شبكة علاقاتها الخارجية مع مختلف دول العالم.

اصطفاف قطار الإمدادات اللوجستية أمام معبر رفح

وأضاف «الفحام» خلال تصريحات لـ«الوطن» أن الدولة المصرية كانت ولا زالت أولى الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وظهر ذلك منذ اليوم الأول للعدوان على غزة،  باصطفاف قطار الإمدادات اللوجستية أمام معبر رفح، تمهيدا لدخول قطاع غزة وسط صمت دولي، ما يؤكد عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين.

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