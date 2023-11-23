«صندوق التعليم» يبحث تطورات المجمعات التكنولوجية مع مسؤولي «الجايكا»

استقبل الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفدًا من هيئة الجايكا اليابانية، المعنية بتنسيق وتعزيز التعاون الدولي بين مصر واليابان، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين صندوق تطوير التعليم، وهيئة الجايكا اليابانية .

صندوق تطوير التعليم

ضم الوفد الياباني يازاكي جنتارو، نائب مدير الجايكا، وأوكوبو كايوكو، وماسودا كوتومي ممثلي هيئة الجايكا، ودينا كرم رئيس برامج، وعمر الشريف مسؤول برامج، فيما حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي، وعدد من مسؤولي صندوق تطوير التعليم.

واستعرض الدكتور أحمد الحيوي، خلال اللقاء، أحدث التطورات التي أجريت على المجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق وتطورها، إذ أنها أصبحت جامعة تكنولوجية مصرية باسم جامعة مصر التكنولوجية الدولية تتبع وزارة التعليم العالي، وتحت إشراف صندوق تطوير التعليم، تضم ثلاث كليات تكنولوجية في كل من القاهرة والفيوم وأسيوط، و4 مدارس فنية، ومدرسة مهنية واحدة، تماشيا مع سياسة الدولة في التوسع لإنشاء الجامعات التكنولوجية.

جولة ميدانية للوفد الياباني على عدد من المنشآت التعليمية

وقدم «الحيوي» عرضًا مصورًا بالفيديو لتوضيح أماكن الكليات والمدارس ومراحل الدراسة والأنشطة الطلابية، والبرامج الدراسية بكل كلية ومدرسة وطرق التدريس وكيفية تدريب الطلاب داخل الورش والمعامل.

وفي ختام الزيارة اصطحب الدكتور أحمد الحيوي، الوفد الياباني في جولة ميدانية داخل عددًا من المنشآت التعليمية والورش الفنية والمعامل التابعة لجامعة مصر الدولية والكلية التكنولوجية في القاهرة والمدرسة الفنية، للاطلاع على أحدث ما وصل إليه صندوق تطوير التعليم المصري، في تأهيل وبناء الطالب فنيا وعلميا، وكيف يتم إعداده للالتحاق بسوق العمل.