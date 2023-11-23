«الصحة» تحذّر المرضى من التوقف عن تناول المضاد الحيوي قبل انتهاء الجرعة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تحذيرا للمواطنين بشأن المضاد الحيوي، طالبتهم بالاستمرار في تناول المضاد الحيوي حال وصفه من قبل الطبيب، حتى بعد زوال الأعراض، موضحة أنّ التوقف عن تناول المضاد الحيوي قبل انتهاء المدة التي حددها الطبيب، يجعل الشخص عرضة لخطر مقاومة البكتريا للمضاد الحيوي.

المضاد الحيوي لا يستخدم لعلاج نزلات البرد

ونفت وزارة الصحة والسكان ما انتشر بشأن الأدوية التي تؤخذ لعلاج نزلات البرد بالمضادات الحيوية، موضحة أنّ المضادات الحيوية لا تستخدم لعلاج الفيروسات التنفسية، بل تعالج البكتريا وليس الفيروسات.

نصائح مهمة عند استخدام المضاد الحيوي

وقدّمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح عند تناول المضاد الحيوي، وجاءت كما يلي.

​​- تناول المضادات الحيوية بالطريقة الصحيحة طبقا لتعليمات مقدم الرعاية الصحية.

- الالتزام بجرعات المضاد الحيوي الموصوفة.​​

- استكمال البرنامج العلاجي بالكامل وعدم التوقف بمجرد الشعور بالتحسن​​.

- عدم استخدم المضادات الحيوية الموصوفة لشخص آخر.​​

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالتزامن مع فصل الشتاء، وزيادة مقاعد الخط الساخن 105 لاتسقبال التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية.