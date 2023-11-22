6 عادات خاطئة يفعلها المواطنين عند استخدام المضاد الحيوي.. اتركها فورا

حذرت وزارة الصحة والسكان من أشياء خاطئة يفعلها المواطنين عن الحصول على المضاد الحيوي، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات، وحرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار جسيمة على الصحة العامة.

عادات خاطئة يفعلها المواطنين عند استخدام المضادات الحيوية

وكشفت وزارة الصحة عن تلك العادات الخاطئة، والتي جاءت كالتالي:

- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.

- استخدام جرعة أقل أو أكثر ما يجب.​

- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​

- استخدام المضاد الحيوي دون استشارة الطبيب.​

- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​

تجنب ظهور بكتيريا مقاومة المضادات الحيوية

ونصحت الوزارة بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، لتجنب الإصابة ببكتريا مقاومة للمضادات الحيوية، موضحة أن بكتيريا مقاومة المضادات الحيوية لها أضرار على صحة الجسم بالمستقبل، واستخدام المضادات الحيوية لابد وأن يكون تحت إشراف طبي كامل، دون اللجوء إلى الوصفات بين المواطنين.