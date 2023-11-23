أكاديمية البحث العلمي: مشاركة 75 باحثة مصرية في برنامج بناء القدرات

اختتمت فعاليات برنامج «بناء القدرات في الملكية الفكرية للباحثات المصريات»، والذي أقيم تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ونظم البرنامج التدريبي الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في الفترة من 19 حتى 22 نوفمبر 2023، وجاء البرنامج تماشيا مع اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 2023 تحت عنوان «النساء والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والإبداع».

وتقدم إلى البرنامج 500 باحثة من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، تم اختيار 75 باحثة ممن لديهن منتجات ناتجة عن المشروعات البحثية وذات مردود اقتصادي في الأسواق، ويهدف البرنامج التدريبي إلى بناء مهارات الملكية الفكرية لدى الباحثات المصريات وتشجيعهن على الابتكار الفعال لإحداث التنوع بين الجنسين في مصر، بحسب بيان أكاديمية البحث العلمي.

البرنامج يوفر فرصة لمجموعة من الباحثات

وأوضحت الأكاديمية أن البرنامج يلقي الضوء على فروع الملكية الفكرية المختلفة ويناقشها من عدة جوانب مع التركيز على الجوانب العملية، ويتيح فرصة كبيرة للمشاركات لطرح الأسئلة وتبادل المناقشات، إضافة إلى توفير فرصة لمجموعة من الباحثات للحصول على الدعم المعرفي الذي سيقدمه خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، لمساعدة الباحثات في حماية مخرجات مشروعاتهم البحثية بأنظمة الملكية الفكرية المختلفة وكيفية الاستفادة منها.