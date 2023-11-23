آخر مهلة لترخيص المحال غير المقننة.. تنتهي قريبا باستثناء 3 منشآت

تنتهي المهلة القانونية لترخيص المحال العامة، في ديسمبر المقبل، وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

ودعت وزارة التنمية المحلية، في وقت سابق، المواطنين إلى تقنين أوضاعهم وإصدار تراخيص للمحال الخاصة بهم قبل انتهاء المدة المحددة.

موعد انتهاء المدة القانونية لترخيص المحال

وبحسب قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، تنتهي المدة القانونية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة في ديسمبر المقبل.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، المتحدث باسم اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، أن المهلة النهائية المحددة لترخيص المحال العامة، تنتهي في 11 من ديسمبر 2023.

أنواع المحال التي يطبق عليها القانون

ويطبق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على المحال التي تباشر أي من الأعمال الآتية: