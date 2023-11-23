«التضامن» توقع مذكرة تفاهم مع مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم غزة

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة مستشار الديوان الملكي السعودي للشؤون الإنسانية، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتوقيع مذكرة دعم مشترك بين الهلال الأحمر المصري ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية خاصة لأولئك الذين يعانون من الأزمات، كالاستجابة لأزمة غزة من خلال تسهيل إيصال وتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية لقطاع غزة، وذلك بحضور أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، وفريق عمل الهلال الأحمر المصري وفريق عمل مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالعلاقة الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين المصري والسعودي، حكومة وشعبا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأثنت القباج على موقف القيادة المصرية في التعامل مع الأزمة سواء من الجانب السياسي أو الإنساني، كما وجّهت الشكر والتقدير للمجتمع المدني بشكل عام وللهلال الأحمر المصري ومتطوعيه في تعبئة وتوفير الخدمات الإنسانية والإغاثية، وتوصيلها إلى المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون لهجوم غاشم بشكل تتنافي مع مبادئ حقوق الإنسان ومع المواثيق والمعاهدات الدولية.

وثمّنت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود مركز الملك سلمان للإغاثةـ بصفته مركزًا رائدًا في دعم الفئات المتضررة من الأزمات والكوارث، وتطوير الشراكات مع المنظمات الرائدة في العمل الإنساني حول العالم، ووضع آلية فعالة تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية، ومتابعة أثر المساعدات المقدمة من السعودية بهدف استدامتها من خلال تحسين عمليات الإشراف والمتابعة والتقييم.

ونفذ المركز عددا من البرامج والمبادرات الإنسانية بهدف إيصال المساعدات الإغاثية للمستفيدين منها في العالم، واستفادت أكثر من 37 دولة حول العالم من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.

من جانبه، قدّم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الشكر لمصر على الجهود المقدمة في دعم الأشقاء في قطاع غزة، ناقلا تحيات حكومة وشعب السعودية للجهود المصرية، مشيرًا إلى أنّ العلاقات بين البلدين الشقيقين تقوى وتتجدد يومًا بعد الآخر.

وأضاف المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أنّ المنطقة تشهد أزمة كبيرة، وكل المعايير والقوانين الإنسانية تنتهك جراء ما يحدث للمدنيين العزل الأبرياء، حيث يتم قتل الأطفال والنساء دون أدنى ذنب.

وأوضح أنّ هناك تنسيقا يتم مع الهلال الأحمر المصري وجميع الجهات الحكومية المصرية التي سهلت دخول المساعدات الإغاثية الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية للأشقاء الفلسطينيين، كما نسعى لبناء علاقة خاصة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر المصري لهدف إنساني نبيل لتخفيف معاناة الإنسان في أي مكان.

قال الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إنّ هناك سفينة مساعدات إغاثية أولى وصلت الى الأراضي المصرية تمهيدًا لدخولها الى قطاع غزة، وهناك سفينتين آخرتين في الطريق.