عاجل.. تنبيه مهم من «التعليم» بشأن التابلت بالتزامن مع امتحانات نوفمبر
كتب:
أميرة فكري
11:57 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية
وجّهت المدارس الثانوية تنبيهًا عاجلًا لطلاب الصف الثاني الثانوي، بضرورة توصيل التابلت بالإنترنت في المنزل، واستقبال التطبيق الجديد الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك تزامنًا مع امتحانات شهر نوفمبر.
ونصحت المدارس، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الطلاب بتوصيل التابلت بشبكة «واي فاي» قوية، وذلك لاستقبال تحديث الإصدار الأخير لـ«النوكس» لضمان نزول تطبيق «Anyconnect».
تحديث تابلت الصف الثاني الثانوي
وكشفت المدارس الثانوية، خطوات تحديث التابلت لطلاب الصف الثاني الثانوي، والتي جاءت:
- الضغط على برنامج النوكس.
- الضغط على الـ3 خانات أعلى يسار الشاشة ثمّ اختيار كلمة About.
- إذا ظهر التحديث برقم مخالف عما أُرسل، يمكن الضغط على كلمة Update في أسفل الشاشة.
- إذا ظهرت كلمة تحديث، يمكن الضغط عليها ليجرى التحديث للرقم الذي جرى إرساله.