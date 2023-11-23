عاجل.. تنبيه مهم من «التعليم» بشأن التابلت بالتزامن مع امتحانات نوفمبر

وجّهت المدارس الثانوية تنبيهًا عاجلًا لطلاب الصف الثاني الثانوي، بضرورة توصيل التابلت بالإنترنت في المنزل، واستقبال التطبيق الجديد الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك تزامنًا مع امتحانات شهر نوفمبر.

ونصحت المدارس، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الطلاب بتوصيل التابلت بشبكة «واي فاي» قوية، وذلك لاستقبال تحديث الإصدار الأخير لـ«النوكس» لضمان نزول تطبيق «Anyconnect».

تحديث تابلت الصف الثاني الثانوي

وكشفت المدارس الثانوية، خطوات تحديث التابلت لطلاب الصف الثاني الثانوي، والتي جاءت: