رسميا.. بدء التعاقد مع الفائزين بمسابقة الـ30 ألف معلم.. |عاجل

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وصول الشهادة المؤمنة للمعلمين الجدد الفائزين بمسابقة الـ30 ألف معلم، لاستكمال إجراءات التعاقد، مؤكدا أنّ الشهادات وصلت إلى المديريات التعليمية ويتم إنهاء إجراءات التعاقد مع المعلمين وتسليمهم العمل داخل المدارس.

الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد

وكانت وزارة التربية والتعليم، أنّ المديريات التعليمية لم تتمكن من التعاقد مع المعلمين الجدد أو توزيعهم على المدارس دون الشهادات المؤمنة، التي تثبت اجتياز المعلم جميع الاختبارات والتدريبات البدنية والطبية وكشف الهيئة، قائلا إنّ الشهادة المؤمنة أهم مستند في التعاقد.