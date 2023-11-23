«رياضة كفر الشيخ» تنظم مسابقة فنية في الرسم بمشاركة 60 شخصا

نظمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، ومن خلال الإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة، مسابقة فنية في الرسم الفوري بمركز شباب كفر الشيخ، بمشاركة 60 شابًا وفتاة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

تنمية مهارات الشباب والفنون

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، أنّ وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تعمل وفق توجهات الدولة المصرية نحو العمل على الاهتمام بتنمية مهارات الشباب وإتاحة المجالات لهم، لإطلاق قدراتهم وتمكينهم اقتصاديًا بما يتيح لهم فرص عمل كريمة ويؤهلهم لسوق العمل، بهدف تحقيق مبدأ التكامل بين النظرية والتطبيق، وذلك من خلال اكتساب المتدربين كل من المعلومات النظرية والمهارات العقلية، تزامنًا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.

تنمية روح الإبداع لدي الشباب

كما أشار «محروس»، إلى حرص وزارة الشباب والرياضة، على تنمية روح الإبداع للنشء والشباب من خلال البرامج والفعاليات الفنية المقدمة من خلال مراكز الشباب، وتوفير مدربين أكفاء لتنفيذ الورش الفنية، لتشجيع الشباب على خوض المسابقات المتنوعة، سواء على مستوى المديريات أو على مستوى الجمهورية، بدافع اكتساب مزيد من المهارات، والاطلاع على المستوى الفني لأقرانهم.

يذكر أنّ المسابقة تنفذ تحت إشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، عبده مصطفى، مشرف النشاط الفني بالمديرية، وأجرى التحكيم رامي ربيع الششتاوي الفنان التشكيلي بمركز الفنون.