الاحتلال الإسرائيلي يضغط على الطواقم الطبية لترك المرضى في المستشفيات

قالت منى عوكل مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات عديدة، على منطقة خان يونس، واستهدفت عدة منازل، في منطقة المعسكر وشرق خان يونس ومنطقة النصيرات وسط مدينة غزة، بالإضافة إلى أحزمة نارية تنفذ بمنطقة الشمال، بمحيط المستشفى الإندونيسي، ومحيط مستشفى الشفاء.

الحالة في فلسطين كارثية

وأضافت «عوكل» أن الحالة في فلسطين كارثية، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المرضى، بسبب الغارات الجوية العنيفة والعشوائية، حفاظًا على حركة الطواقم الطبية، وأصبحت الحالة الإنسانية سيئة للغاية، وهناك حديث أن الأطباء اضطروا للخروج من أحد المستشفيات، وترك الأطفال المرضى، بناءً على تعليمات الاحتلال الإسرائيلي.

«عوكل»: إسرائيل تمارس ضغطا قويا على الطواقم الطبية

وتابعت «عوكل» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمارس ضغطًا قويًا، على الطواقم الطبية، لدرجة لا تحتمل، وصلت إلى حد ترك المريض في المستشفى، وهو في أشد الحاجة إلى الرعاية الطبية.