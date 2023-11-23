«صحة الشرقية» تشيد بجهود تدريب الفرق الطبية في المحافظة

أشاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بجهود وزارة الصحة والسكان، في تدريب وتثقيف الفرق الصحية بمحافظة الشرقية، والاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء القوى البشرية والفرق الصحية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

أهمية التثقيف بالمخاطر الصحية

وأكد الدكتور هشام مسعود، الدور المهم للوزارة في نشر الوعي الصحي لدى المواطنين، وأهمية التثقيف بالمخاطر الصحية والعادات السيئة، من خلال المثقفين الصحيين، التي منها استخدام الأدوية بدون الرجوع للأطباء المختصين.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنّ التثقيف الصحي يعد حجر الأساس لبناء مجتمع صحي خالٍ من الأمراض، وأيضًا الإعلام والتربية السكانية، اللذان يعملان على بناء اتجاهات صحية سليمة لدى المواطن، ومساعدة الأفراد في حل المشاكل الصحية التي يواجهونها، بما يساهم في تحسين الصحة على مستوى الأفراد والمجتمعات.

جاء ذلك، في أثناء استقبال وكيل الوزارة، الدكتور السيد العباسي مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال الصحي، والدكتورة علا عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والتربية السكانية، والدكتورة رباب حسن مديرة إدارتي المتاحف والاتصال المباشر، والدكتور أحمد خليل، والدكتورة داليا عبد الرحمن بالإدارة العامة للإعلام والتربية السكانية بالوزارة، والدكتورة غادة عمارة مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، بمكتب وكيل الوزارة، الذي يأتي تزامنًا مع ختام الدورة التدريبية للمثقفين الصحيين بمحافظة الشرقية، التي نظمتها الإدارة العامة للإعلام والتعليم والاتصال الصحي بوزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، وذلك لمدة 4 أيام متتالية، بداية من الأحد وحتى أمس الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

رفع كفاءة المثقفين الصحيين

وشمل التدريب، رفع كفاءة المثقفين الصحيين ومهاراتهم على الأسلوب الأمثل في توصيل الرسائل الصحيحة للمواطنين وتعديل الأفكار والمعلومات المغلوطة، وتبني نمط حياة وممارسات صحية سليمة من أجل رفع المستوى الصحي بالمجتمع، وتسهم هذه الدورات التدريبية، في الحفاظ على صحة الأفراد والمجتمع.

ويتزامن التدريب مع ختام الدورة التدريبية لفرق الإعلام والتربية السكانية بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة، التي نظمتها الإدارة العامة للإعلام والتربية السكانية بالوزارة بالتنسيق مع إدارة الإعلام والتربية السكانية بالمديرية، واستمرت لمدة يومين، بقاعات التدريب بمستشفى ههيا المركزي، بحضور 40 شخصا، للتدريب على محاور القضية السكانية، والتعامل مع الشباب والمراهقين وأسباب التغيرات السلوكية لهم، وغيرها من الموضوعات.