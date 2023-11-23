أحمد موسى: مشروع توشكى لم ينجح سوى في عهد الرئيس السيسي.. ويعمل به 35 ألف شخص

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل مشروع توشكى الزراعي، مشيرا إلى أن المشروع بدأ عام 1997 والذي لم يكتب له النجاح سوى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار «موسى»، خلال برنامج على مسؤوليتي، والمُذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أنَّ العمل لا يتوقف في توشكى رغم المصاعب والتحديات، موضحاً: «توشكى مشروع قومي عملاق بمعنى الكلمة».

%90 من مواطني الصعيد يعملون في 162 شركة بالمشروع

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «90% من مواطني الصعيد يعملون في 162 شركة بالمشروع»، منوهاً بأن التحديات تتعلق بالأرض الصخرية والكثبان الرملية ووصول المياه بجانب التمويل الضخم.

وقال موسى: «الرئيس السيسي أكد أنه لا وقت للمستحيل طالما هناك خير في صالح الدولة، وتم تفجير 9 كم بآلاف الأطنان من المتفجرات؛ لأن المياه كان من الصعب وصولها لـ300 ألف فدان، وتم شق المياه وتنفيذ ترعة عملاقة ومحطات كهرباء و12 ألف برج كهربائي».

وتابع، «توشكى دولة ومساحتها تعادل مساحة دول، وهناك نحو أكثر من 30 محطة مياه تضخ المياه بجانب الطلمبات، بأيادي 35 ألف عامل يعملون بشكل مباشر و15 آخرين بشكل غير مباشر، ومصر كانت تستورد 5 آلاف جهاز ري محوري بقيمة تصل لـ600 ألف دولار، والرئيس السيسي طالب بتصنيع تلك الآلات في مصر لتوفير هذا المبلغ الكبير وتوطين الصناعة في هذا النوع من المشروعات».

الموسم المقبل ستنتج مصر نحو مليون طن من القمح

وأشار إلى أنَّ عمال مشروع توشكى يعملون في الصيف من السادسة صباحا حتى الـ 12 ظهرا، ثم العودة من 4 عصرا حتى صباح اليوم الثاني بنظام الورديات، ودرجة الحرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية، والموسم المقبل ستنتج مصر نحو مليون طن من القمح، وهناك 300 ألف فدان مزروع ومستهدف زيادتهم لـ600 ألف آخرين.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «محتاجين شركات الاتصالات بالتوجه لتوشكى وعمل أبراج تقوية، لأن الشباب بتطلع الجبل علشان تلقط الشبكة، وشركات الاتصالات عمرها ما هتخسر».