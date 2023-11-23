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نقيب الزراعيين من مؤتمر دعم السيسي: الدولة جهزت 300 ألف فدان في توشكى لزراعة القمح

كتب:

شاذلى عبدالراضي
01:51 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
مؤتمر دعم السيسي في البحر الأحمر

مؤتمر دعم السيسي في البحر الأحمر

قال سيد خليفة نقيب عام الزراعيين بجمهورية مصر العربية، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي دعم الزراعيين خلال فترة حكمه، مشددًا على أن هناك حجم كبير من الإنجازات في مصر خلال العشر سنوات الماضية في مختلف القطاعات، خاصة استصلاح الأراضي وتطوير للتنمية الزراعية.

زراعة 300 ألف فدان قمح 

وأكد «خليفة» في كلمته بالمؤتمر الذي نظمته نقابة الزراعيين بالبحر الأحمر اليوم الخميس، دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة أعدت نحو 300 ألف فدان سيتم زراعتها بمحصول القمح في منطقة توشكى ستنتج نحو مليون طن قمح هذا العام، بالاضافة إلى 450 ألف فدان سيتم زراعتها بمختلف المحاصيل الزراعية في شمال ووسط سيناء ضمن المشروع القومي استصلاح وإعمار سيناء التي شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة.

الدولة أنفقت 600 مليار جنيه في سيناء 

وأوضح أن مشروعات السيسي في الدلتا الجديدة تسعى لضمان الأمن الغذائي، مؤكدًا أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في الاستصلاح الزراعي، مضيفا أن الدولة صرفت على سينا حوالي 600‪ مليار جنيه في سيناء على مدار العشرة سنوات الماضية. 

مؤتمر نقابة الزراعيين بالبحر الأحمر 

ونظمت نقابة الزراعيين بالبحر الأحمر، اليوم الخميس مؤتمرًا لدعم السيسي في الغردقة بحضور الآلاف من المواطنين القيادات الشعبية والسياسية ولفيف من رجال الأزهر والكنيسة.

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