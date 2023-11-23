أماكن بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في البحر الأحمر.. 15 منفذا

أعلن شاذلي عايش، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ البحر الأحمر تضم 15 منفذًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، في 7 مدن: «رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين»، لسد احتياجات المواطنين، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيض الأسعار ورفع الكاهل عن المواطن البسيط.

ضخ كميات من المواد الغذائية بأسعار مخفضة

وأكد «عايش» ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية للمواطنين، في منافذ بيع السلع الغذائية، بأسعار مخفضة، لافتًا إلى توافر جميع السلع الغذائية والأساسية داخل معارض المحافظة.

الرقابة التموينية على المنافذ

وأشار إلى أنّ جميع منافذ البيع في البحر الأحمر، تخضع للرقابة التموينية بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية ومباحث التموين ورؤساء المدن، مناشدًا المواطنين بالإبلاغ أو التوجه إلى أقرب إدارة تموينية، عند وجود تلاعب في الأسعار.