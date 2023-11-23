تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة المواني التابعة للهيئة 10 سفن، وجرى تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 471 شاحنة و89 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، 178 شاحنة و8 سيارة.

حركة الصادرات والواردات بمواني البحر الأحمر

ووفقاً لبيان المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، 178 شاحنة و8 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف طن بضائع، 293 شاحنة و81 سيارة.

تداول البضائع بمينائي سفاجا ونويبع

وبحسب بيان هيئة مواني البحر الأحمر، يشهد ميناء سفاجا اليوم، مغادرة السفينتين الحرية ودليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس، السفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع، تداول 1800 طن بضائع و141 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين، أيلة وآور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 338 راكبًا بموانيها.