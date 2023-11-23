ارتفاع إيرادات شركة المنوفية لصيانة الآليات.. والمحافظ: صرح متميز

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، منظومة العمل بشركة المنوفية لصيانة الآليات لتقديم الدعم اللازم كونها أحد المشروعات الاقتصادية المهمة، والتي تستهدف تعظيم الموارد الذاتية بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

محافظ المنوفية: الشركة صرح متميز لتقديم الصيانة الشاملة

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن شركة المنوفية لصيانة الآليات تعد صرحاً متميزاً على أرض المنوفية فى تقديم كافة خدمات الصيانة الشاملة وإصلاح المركبات والمعدات الثقيلة وفقاً لأحدث الخبرات والإمكانيات التكنولوجية الحديثة، لافتاً أن الشركة حرصت على إبرام عقود الصيانة مع المحافظات المجاورة لضمان التوسع في تقديم الخدمات المقدمة داخل المحافظة وخارجها.

تطوير الشركة

ولفت إلى حققت الشركة المزيد حجم المبيعات خلال الأعوام السابقة وستشهد خلال العام الحالي تزايداً ملحوظاً في الإيرادات بما يعود بالنفع العام على المشروعات التنموية لخدمة المواطنين.

وأوضح المهندس إبراهيم مرعى مدير الإدارة الفنية، أنه وفقاً لتوجيهات محافظ المنوفية، بتطوير آليات العمل بالشركة، فقد تم تبني خطة عمل طموحة للتوسع فى تقديم العديد من الخدمات المتنوعة، ومنها إجراء كافة الصيانات والعمرات والتجديد الشامل وخدمات زيوت و تشحيم وغسيل المركبات وكشف الأعطال بالكمبيوتر، وخدمات النقل البرى ما عدا السياحي والنقل المبرد والمجمد للبضائع والثلاجات والمقاولات وتشغيل وتجهيز المعادن والإستيراد والتصدير ، فضلا عن إجراء صيانة الدوائر الكهربائية ودوائر الجاز والهيدروليك.

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية باستمرار التنسيق التام مع شركة المنوفية لصيانة الآليات فى تنفيذ الخطة الشاملة لإجراء الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة اللازمة للمعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للتعامل اللحظى مع كافة الظروف الطارئة.