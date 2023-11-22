خريطة قطع المياه عن عدة مناطق في المنوفية غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إجراء الصيانة لعدة قرى ومدن تابعة لها غدا الخميس مما يترتب عليه قطع المياه، لتنظيف المروقات وتطهير الخزانات، وإجراء الصيانة الدورية وفقًا للسياسة التي تنتهجها الشركة؛ لرفع كفاءة محطات مياه الشرب التابعة لها، خلال الفترة الصباحية.

وأهابت مياه المنوفية بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه غدا بتوفير مياه فترة الانقطاع خاصة بالمستشفيات والمخابز والمحال الخدمية.

خريطة قطع المياه بالمنوفية غدا

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية أماكن قطع المياه، غدًا الخميس بعدة قرى ومراكز هي، قرى الراهب وطوخ البرلهمة والمصيلحة والبتانون بمركز شبين الكوم، وساحل الجواير بمركز الشهداء، وكفر العرب وزرقان بمركز تلا، وميت خليف بمركز الباجور والرمال وبجيرم وأبهنس وطه شبرا بمركز قويسنا، وكوادى وصراوة وأورقية وقورص ودروة وطلبا بمركز أشمون، و طملاي ومنوف بمركز منوف، وقرى وطماي وشنشوز وقورص.

مواعيد قطع المياه غدا

وأوضحت مياه المنوفية مواعيد قطع المياه غدا الخميس من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة الثانية ظهرا لمدة 4 ساعات.