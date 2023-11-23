ضخ 3 آلاف طن سكر وفتح 44 منفذا لبيع السلع بأسعار مخفضة في المنوفية

أعلن عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، فتح 44 منفذا ثابتا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة على مستوى جميع المدن، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والتجار في المحافظة، مؤكدا متابعة المنافذ والتفتيش عليها بشكلٍ مستمر؛ للتأكد من توفير السلع بأسعار مخفضة وبنسب تصل لـ20%.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، لـ«الوطن»، أنّه تمّ ضخ 3 آلاف طن من السكر في المنافذ خلال الشهرين والمقبلين، داعيا المواطنين لعدم التسارع على شراء السكر لأنه متوفر ولا يوجد ما يستدعي وجود أزمة.

منافذ جديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة

وأوضح أنه يتم توفير السلع الغذائية بانتظام وبكميات كبيرة في جميع المنافذ، مشيرًا إلى أنّه يتم دراسة إضافة منافذ جديدة، أن وزير التموين ومحافظ المنوفية، يتابعان بشكلٍ مستمر الموقف المستمر لتقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنافذ وفق توجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أنه يتم الدفع بعدد من السيارات المتنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة، للوصول إلى القرى البعيدة، وتسهيلا على المواطنين فيها لشراء المواد الغذائية بأسعار مخفضة.