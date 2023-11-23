«مطروح الأزهرية» تحصد المركز الرابع في بطولة تنس الطاولة على مستوى الجمهورية

أعلن الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن المنطقة حصلت على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، ببطولة «تنس الطاولة»، بنظام الزوجي، والتي أقيمت على مستوى الجمهورية ببيت «شباب الأزهر»، في محافظة الإسكندرية.

رئيس المنطقة تواصل مع فريق أزهر مطروح الفائز

وأجرى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الشيخ عبدالعظيم سالم، اتصالًا هاتفيًا لجميع أعضاء فريق الطلاب الفائزين من الطالب محمد أحمد إبراهيم، والطالب إبراهيم أحمد إبراهيم، المقيدين بمعهد «بنين مطروح النموذجي»، لتهنئتهم بهذا الفوز المشرف للمنطقة، وأدائهم المتميز خلال البطولة، وحصولهما على درجات الحافز الرياضي.

ومن جانبه أكد مدير عام العلوم الدينية والشرعية، الشيخ عطية سالم، جهود فرق الرياضة بالأزهر بمطروح وإنجاز الطلاب الفائزين، لافتاً إلي دعم المنطقة الدائم ورعايتها للموهوبين والمتفوقين في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية، مقدماً الشكر والتقدير لإدارة المعهد، ومكتب التربية الرياضية بالمنطقة، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح وتحقيق البطولات فيما هو قادم.