«الصليب الأحمر في غزة»: أوضاع القطاع غير إنسانية.. والنازحون إلى الجنوب دون مأوى

قال هشام مهنا، المتحدث باسم الصليب الأحمر في قطاع غزة، بأنّ الوضع في قطاع غزة غير إنساني، في ظل تدهور الأوضاع وعدم توفر المقومات الأساسية.

وأضاف هشام مهنا، في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ الوضع في جنوب غزة شديد الخطورة، بعد تدفق مئات الآلاف من شمال القطاع دون أي ضمانات أمنية، وأن آلاف الأسر التى نزحت من شمال قطاع غزة إلى جنوبه ما زالت بلا مأوى.

وتابع مهنا: «نحن على أهبة الاستعداد لتقديم كل الخدمات اللازمة للمدنيين في قطاع غزة، ويجب تحقيق تدفق مستدام للمساعدات الإنسانية».

وجدد متحدث الصليب الأحمر في غزة في وقت سابق، دعوته لتوفير الحماية لكل العالقين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يزود مستشفى الشفاء بالوقود.

وأكد: «نفتقد الضمانات الأمنية التي تمكننا من العمل في رعاية سكان قطاع غزة»، مشددا على رفضه التام لاستمرار العمل العسكري في محيط المستشفيات كونها مرافق محمية بموجب القانون الدولي والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية، فضلا عن تقديم الرعاية الطبية في مستشفيات جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ الآلاف من مرضى القطاع لا يستطيعون تلقي الرعاية الصحية والحياة مشلولة بشكل كامل.