«التعليم العالي»: الفترة المقبلة ستشهد افتتاح أفرع للجامعات الأجنبية في مصر

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جيليان كيجان وزيرة التعليم البريطانية، وجريم داى وزير التعليم العالي والتعليم المستمر ببريطانيا، والسير ستيف سميث، ممثل الحكومة البريطانية لشئون التعليم؛ لبحث سُبل دعم التعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين مصر والمملكة المتحدة.

مصر بوابة للتعليم العالي في إفريقيا

وأكد الوزير أن ما تتسم به العلاقات المصرية البريطانية من خصوصية تاريخية، وحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز آليات التعاون العلمي المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وبريطانيا فى مجال التعليم العالي، مؤكدا أن مصر شهدت نموًا ملحوظا في عدد الجامعات، إذ زاد عدد الجامعات من 50 إلى 94 جامعة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه يوجد طلب كبير على التعليم العالي فى مصر.

إنشاء جامعات تكنولوجية في مصر

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أنه يوجد 9 أفرع لجامعات أجنبية في مصر حاليا، مؤكدا أنه يوجد عدة أفرع للجامعات البريطانية في منها (فرع جامعة كوفنتري، فرع جامعة هيرتفوردشير)، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيجرى افتتاح العديد من أفرع الجامعات الأجنبية الأخرى.

وأوضح أن القيادة السياسية في مصر جعلت مصر مركزًا للتعليم والبحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وبوابة للتعليم العالي في إفريقيا، مؤكدا أن هذا المركز يتيح إمكانية استيعاب أكبر عدد للطلاب في تلك المنطقة للحصول على تعليم عالي بنفس جودة التعليم بالمملكة المتحدة وبتكلفة أقل.

وأشار إلى أن الجامعات الحكومية في مصر تقدم مجموعة كاملة من البرامج والتخصصات والتي تركز على البرامج متعددة التخصصات، مضيفا أنه يجرى حاليا التركيز على زيادة عدد الجامعات التكنولوجية لتلبية الطلب المتزايد، إذ يصل عدد طلاب الجامعات والمعاهد إلى 5.5 مليون طالب بحلول عام 2030، خاصة فى ظل أن النهج الجديد يتضمن شراكات حكومية وخاصة، لتعزيز جودة وتنوع البرامج التعليمية.

وأكد الوزير أن مصر تعمل على أهمية تحقيق المعايير الدولية في التعليم التكنولوجي، خاصة في ظل وجود الإطار التنظيمي لضمان جودة وإرتباط برامج التعليم، مشيرا إلى أنه يجرى التركيز على الاعتماد وفقًا لمعايير العمل، مع التركيز على التعليم المهني والتقني.

ونوه الوزير بأن مصر تستضيف سنويا منتدى دوليا للتعليم العالي والبحث العلمي، ما يؤكد التزامها بالتعاون العالمي وتبادل الأفكار، مؤكدا أن جمهورية مصر العربية تعمل على أن تكون قوة رائدة في مجال التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على التقنيات المتقدمة والتعاون الدولي، ونظام تعليمي متنوع لتلبية احتياجات السوق والطلاب.

وأعربت وزيرة التعليم فى بريطانيا عن تقدير شعبها وحكومتها لمصر، مشيدة بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدة حرص بلادها على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.