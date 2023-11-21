«التعليم العالي» تغلق كيانا وهميا في الإسكندرية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق منشأة في الإسكندرية، تزعم منح شهادات معتمدة من الجامعات المصرية، في أقسام «خدمات طبية - تكنولوجيا المعلومات – أشعة – إدارة أعمال – صحافة وإعلام – تحاليل – بترول وتعدين – ضيافة»، وتكون الدراسة لمدة عامين فقط بشهادة معتمدة من كُبرى الجامعات المصرية، وتدريب عملي داخلي في مقر المنشأة المذكورة وخارجي في أكبر المؤسسات الطبية والهندسية والإعلامية، فضلًا عن الحصول على شهادة خبرة من تلك المؤسسات، وتكون الدراسة داخل قاعات مكيفة ومعامل مجهزة بأحدث مستوى مع إمكانية الدراسة عن بُعد (أونلاين).

وخاطب وزير التعليم العالي، محافظ الإسكندرية، لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجّهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.