«العلاج الحر» بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 171 منشأة طبية خاصة

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة، بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن، وجري تكثيف حملاتها بالمرور على 171 منشأة طبية خاصة.

حملات على المنشآت الطبية بالدقهلية

وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر تفقد 171 منشأة طبية، تشمل 64 عيادة خاصة و11 مستشفى وعيادة تخصصية، فضلاً عن 54 مركزا طبيا ومعملاً، من بينها 27 مركزاُ ومعملاً دون ترخيص.

إغلاق لنحو 3 منشآت مخالفة وإعادة فتح 3 أخرى

وأشار إلى أن عدد المنشآت التي تدار دون ترخيص بلغ 43، فيما تم رصد 5 منشآت مخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى، علاوة على توجيه 19 إنذاراً واستصدار قرارات إغلاق لنحو 3 منشآت مخالفة وإعادة فتح 3 أخرى.

وأعرب «فؤاد»، عن عمق تقديره لفريق العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.