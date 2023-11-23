رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ورش عمل لتدريب العاملين في الإدارات التعليمية الأزهرية بالشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
02:54 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الإداريين في الشرقية

البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الإداريين في الشرقية

اختتمت منطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الخميس، الدورة التدريبة الشاملة لتنمية المهارات الفنية الأساسية للإداريين، بإدارة ديرب نجم التعليمية، إذ جرى تنفيذ البرنامج التدريبي بمقر الإدارة، لمدة أسبوع.

البرنامج يهدف إلى إثراء الأطقم الإدارية

وقال محمود هاشم، مدير الشؤون الوظيفية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنّ البرنامج يهدف إلى إثراء الأطقم الإدارية بالمعاهد بالنواحي الفنية للتعامل مع المواقف اليومية، مع توضيح وبيان حقوق وواجبات المعلمين في الإجازات بمختلف أوانها، موضحًا أنه تم الاستشهاد بأمثلة واقعية حتى تعم الاستفادة. 

عقد ورش عمل في مختلف الإدارات التعليمية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، بعقد ورش عمل لتدريب الإداريين في مختلف الإدارات التعليمية للمنطقة.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، أنّ الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بالمعلمين والطلاب للنهوض بالعملية التعليمية، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

اقرأ المزيد:

«البحوث الإسلامية»: مجلة الأزهر تنتصر للقضية الفلسطينية

شيخ الأزهر يلتقي تلاميذ تبرعوا لأطفال غزة من خلال «بيت الزكاة»

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب الثالث بتخفيضات كبيرة

هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟.. أستاذ فقه بجامعة الأزهر يجيب (فيديو)

أول تعليق من الأزهر على إقرار هدنة في غزة: خطوة لوقف العدوان بشكل كامل
بقلم نظيمة البحرواي