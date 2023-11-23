ورش عمل لتدريب العاملين في الإدارات التعليمية الأزهرية بالشرقية

اختتمت منطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الخميس، الدورة التدريبة الشاملة لتنمية المهارات الفنية الأساسية للإداريين، بإدارة ديرب نجم التعليمية، إذ جرى تنفيذ البرنامج التدريبي بمقر الإدارة، لمدة أسبوع.

البرنامج يهدف إلى إثراء الأطقم الإدارية

وقال محمود هاشم، مدير الشؤون الوظيفية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنّ البرنامج يهدف إلى إثراء الأطقم الإدارية بالمعاهد بالنواحي الفنية للتعامل مع المواقف اليومية، مع توضيح وبيان حقوق وواجبات المعلمين في الإجازات بمختلف أوانها، موضحًا أنه تم الاستشهاد بأمثلة واقعية حتى تعم الاستفادة.

عقد ورش عمل في مختلف الإدارات التعليمية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، بعقد ورش عمل لتدريب الإداريين في مختلف الإدارات التعليمية للمنطقة.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، أنّ الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا بالمعلمين والطلاب للنهوض بالعملية التعليمية، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.