هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟.. أستاذ فقه بجامعة الأزهر يجيب (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الأصل في مس المصحف، أن يكون الإنسان طاهرا، وفي حال عدم وجود طهارة، يمس المصحف بحائل بقماش أو منديل، لافتا إلى أن بعض العلماء، ذهبوا إلى إجازة مسه بدون طهارة في حال الضرورة أو الاضطرار، والأحوط أن يكون الإنسان طاهرا.

ضرورة مس المصحف بطهارة

أوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «لا بد أن نتعامل مع كتاب الله بتقديس، من الجلدة إلي الجلدة، ولا يجوز المس دون طهارة، إلا في حالات الضرورة، بمعنى حامل المصحف في شنطة، هذا يجوز».

قراءة القرآن الكريم

وأضاف: «أما عن قراءة القرآن الكريم، فالأصل أن يكون الإنسان طاهرا، لكن لو من الموبايل، يجوز دون وضوء، ولا يجوز لمس المصحف دون وضوء، ذكر الله لا يشترط له طهارة أو وضوء والقرآن ذكر، لكن لا يجوز هذا فى حال الجنابة».