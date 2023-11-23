توافد آلاف المواطنين للمشاركة في مؤتمر «تحيا مصر فلسطين» بستاد القاهرة

توافد الآلاف من المواطنين للمشاركة في مؤتمر «تحيا مصر فلسطين»، في ستاد القاهرة الدولي، تضامنًا مع فلسطين وتحديدًا قطاع غزة، ويشارك في المؤتمر، العديد من الأحزاب السياسية ومؤسسة حياة كريمة وعدد من الشخصيات العامة والقيادية.

مؤتمر تحيا مصر فلسطين

قال محمد حماد محب، أمين الشؤون القانونية بحزب مستقبل وطن شرق المنصورة، في تصريح لـ«الوطن»: «جئت اليوم للمشاركة في مؤتمر تحيا مصر فلسطين، وهذه استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين، وتأييد قرارات القيادة المصرية في شأن القضية الفلسطينية، وما يعانيه الفلسطينيون من أحداث دامية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي ضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والمواثيق الإنسانية».

وأضافت نهى فاروق عبد العظيم، أمين العلاقات العامة لحزب مستقبل وطن شرق المنصورة: «جئنا اليوم للمشاركة في هذا المؤتمر، لنؤكد دعمنا ومساندتنا للشعب الفلسطيني».

الشعب المصري دائمًا سيقف بجوار الفلسطينيين

وقالت آية عبد العاطي، إحدى المواطنات: «ندرك تمامًا الصعوبات والعبء الكبير الذي يواجه القيادة السياسية للحفاظ على الحدود المصرية والأمن القومي، وأيضًا الاهتمام الكبير بالقضية الفلسطينية، والشعب المصري دائمًا سيقف بجوار الشعب الفلسطيني الشقيق».