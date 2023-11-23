تعديل أسعار تذاكر قلعة قايتباي بالإسكندرية للأجانب بدءا من ديسمبر المقبل

أعلن محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، عن تعديل أسعار تذاكر قلعة قايتباي بالإسكندرية 2023، بناء على قرار المجلس الأعلى للآثار، في جلسته بتاريخ 2023/3/28، حيث تقرر الموافقة على تعديل رسوم تذاكر زيارة بعض المناطق الأثرية والمتاحف للأجانب، وذلك اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل أسعار قلعة قايتباي بالإسكندرية التي يتم العمل بها بدءا من شهر ديسمبر المقبل، بحسب ما أعلنه محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية، اليوم.

زيادة تذاكر قايتباي 50% لغير المصريين

وأكد مدير آثار الإسكندرية، أنه لم يتم زيادة أسعار دخول قلعة قايتباي بالنسبة للمصريين، بينما التحرك شمل غير المصريين فقط بزيادة قدرها 50% عن السعر القديم.

أسعار تذاكر قلعة قايتباي بالإسكندرية من ديسمبر 2023

- تذكرة دخول قلعة قايتباي للمصريين 60 جنيها.

- تذكرة دخول قلعة قايتباي للطالب المصري 30 جنيها.

- تذكرة دخول قلعة قايتباي للأجانب 150 جنيها.

- تذكرة دخول قلعة قايتباي للطالب الأجنبي 75 جنيها.

مواعيد قلعة قايتباي بالإسكندرية 2023

وأشار مدير عام آثار الإسكندرية إلى أن مواعيد قلعة قايتباي بالإسكندرية 2023 تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى 8 مساء يوميا.