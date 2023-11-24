معلومات عن مخالفات المرور الخاصة برخصة القيادة.. ما عقوبتها؟

تعد رخصة القيادة والسير من أبرز الأشياء التي يهتم بتجديدها المواطن باستمرار، ويحملها أثناء القيادة منعًا للتعرض للمساءلة القانونية في أي كمين مرور، ولذلك يحرصون على معرفة كل شيئ يخص مخالفات المرور الخاصة برخصة القيادة والسير.

وحدد قانون المرور الجديد 2023 المخالفات المرورية الخاصة برخصة القيادة والسير والغرامات المحددة لذلك، ونوضح من خلال هذا التقرير كل ما تود معرفته عن غرامات مخالفات رخصة القيادة والسير، وفق قانون المرور الجديد 2023، كالتالي:

مخالفات المرور الخاصة برخصة القيادة والسير

وحدد قانون المرور قيمة غرامات مخالفات القيادة والسير، والتي تتمثل في الآتي:

- قيمة غرامة انتهاء رخصة السير والقيادة: تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 و2000 جنيه.

- قيمة غرامة السير دون رخصة سير: تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 و3000 جنيه.

- قيمة غرامة السير دون رخصة قيادة: تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 و2000 جنيه.

المخالفات المرورية الخاصة بالسرعات

- قيمة مخالفة السير ببطء ملحوظ في تقاطع الكوبري: تتراوح قيمة الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

- قيمة مخالفة السير ببطء ملحوظ في مدخل النفق: تتراوح قيمة الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

- قيمة مخالفة تجاوز السرعة المقررة: تتراوح قيمة الغرامة بين 300 و1500 جنيه.