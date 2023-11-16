في كثير من الأحيان يتعرض مالكو السيارات إلى الوقوع في مخالفات مرورية تفرض عليهم دفع غرامة مالية أو سحب الرخصة وتصل أحيانا إلى الحبس، وحرص قانون المرور الجديد 2023 على وضع قانون ليضاعف من عقوبة تكرار المخالفة لمدة 6 أشهر متواصلة، الأمر الذي جعل السائقين يهتمون بتنفيذ التعليمات المرورية تجنبا للتعرض للمسائلة القانونية.

وتعد مخالفات اللوحات المعدنية من أبرز المخالفات التي يتجنب مالكو السيارات افتعالها، ونوضح من خلال هذا التقرير كل ما تود معرفته عن مخالفات اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد 2023، والتي جاءت كالتالي:

ما هي مخالفات تغيير أو تخريب أو عدم تركيب اللوحات المعدنية؟

- مخالفة تغيير لون اللوحة المعدنية: تصل الغرامة الخاصة بها لقيمة تتراوح بين 300 و1500 جنيه.

- مخالفة تخريب اللوحات المعدنية: تصل قيمة الغرامة الخاصة بها إلى 1500 جنيها، كما يتم إيقاف صاحب السيارة 6 أشهر.

- مخالفة عدم تركيب اللوحات المعدنية: قيمة الغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

- مخالفة استعمال لوحات غير خاصة بالسيارة: يتم فرض غرامة تتراوح قيمتها بين بين 300 و1500 جنيه.

وهناك بعض المخالفات المرورية الأخرى التي يهتم المواطنون بمعرفة العقوبات الخاصة بها، مثل تجاوز السرعة المقررة لتتراوح غرامتها بين 300 و1500 جنيه، كما تصل مخالفة انتهاء رخصة السير والقيادة لقيمة تتراوح بين 1000 و2000 جنيه، فيما تصل مخالفة السير دون رخصة لغرامة تتراوح بين 1000 و3000 جنيه.