الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة بالمجان.. خطوات بسيطة للسداد

يتعرض مالكو السيارات لتسجيل مخالفات لأسباب متعددة، تجعلهم في حاجة إلى الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة باستمرار، حتى يتمكنوا من سداد قيمة المخالفة المسجلة عليهم، لتجنب التعرض للمسائلة القانونية أو سحب الرخصة الخاصة به، وتتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين فرصة الاستعلام عنها إلكترونيا دون أن يكون هناك حاجه للذهاب إلى وحدة المرور.

وتوفر بوابة مصر الرقمية للمواطنين الكثير من الخدمات المرورية التي يمكن إجراءها إلكترونيا من المنزل، ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة بالمجان في خطوات بسيطة، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة بالمجان

- يدخل الراغب في الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة بوابة مصر الرقمية عبر محرك البحث جوجل.

- اختيار الخدمات الخاصة بالمرور من خلال الضغط على أيقونة (مركباتي).

- وبعدها تظهر أمام المستخدم عدد من الخدمات المرورية التي يمكن إجراءها عبر بوابة مصر الرقمية إلكترونيا وبالمجان.

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن المخالفات المرورية.

- ثم يسجل الراغب في الاستعلام الدخول عبر بوابة مصر الرقمية بآدخال رقم الهاتف المفتوح منه الحساب على البوابة وكلمة المرور الهاصة به.

- إدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة المراد الاستعلام عنها في الخانة المخصصة لذلك، ويتم الضغط على استعلم، لتظهر أمام المواطن قيمة المخالفات المسجلة على السيارة.

وفي حالة الرغبة في سداد المخالفات المرورية، يختار المستعلم الأيقونة الخاصة بالسداد ويتم تحديد طريقة السداد لتكون بالفيزا، ثم يتم إدخال بيانات البطاقة البنكية لإتمام عملية دفع المخالفة.