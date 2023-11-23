تنظيم قافلة بيطرية مجانية في أبو كبير بالشرقية.. لحماية الثروة الحيوانية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يجب الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجًا بهدف زيادة الوعي البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية بالاشتراك مع جامعة الزقازيق في نظمت قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بمنطقة الفوارس بأبو كبير.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي ورؤساء أقسام الرعاية والعلاج والإرشاد ومدير وأطباء الوحدة بإدارة أبوكبير البيطرية وكبار المربين بالقرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري. وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

رش 120 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة البيطرية قامت برش 120 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (264) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض إنفلونزا الطيور.