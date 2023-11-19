رئيس حزب الشعب الديمقراطي: الجمهورية الجديدة عززت مفاهيم حقوق الإنسان

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الغرض الأول من الدعاية الانتخابية إبراز حق المواطن في معرفة المرشحين، ومعرفة حقهم في الانتخاب، موضحًا أن هذه الأمور متصلة بقانون مباشرة الأمور السياسية وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية التي نظمتها الهيئة الدولية للانتخابات.

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن كل مؤتمر أو كل فعالية تُقام للمرشحين، تعتبر خطوة تقدم للبناء الديمقراطي، والهدف منه إحساس المواطن بالاستقرار والأمن السياسي، والبعد الآخر من هذه القضية هو البعد الخارجي لجعل العالم أجمع يعلم أن مصر دولة مستقرة ودولة ذات قيم دستورية راسخة.

رسالة مؤتمر أمس للدعاية الانتخابية

وأشار رئيس الحزب إلى أن دور الدعاية الخارجي إلى إظهار أن مصر دولة تعزز من مفاهيم حقوق الإنسان وحق المواطنة، مضيفا: «أن مؤتمر الأمس كانت أهم نقاطه توعية المواطنين وأن الدعاية الانتخابية الهدف منها ليس سياسيًا فقط، ولكن نصل منها إلى توسيع هامش الديمقراطية الذي يعتبر ناتجها اقتصاديًا».

واستكمل: «مصر بالكامل تتكاتف مع الرئيس السيسي عن ظهر قلب في كل الأوقات والمواقف كلها رهن إشارته، وذلك ردًا للجميل».